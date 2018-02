O presidente do Instituto Muito Especial, Marcus Robertson Scarpa, não quis dar entrevista ao Estado e não respondeu aos apontamentos enviados por e-mail. Em nota, informou que todos os seus projetos foram executados com "excelência", atingindo as metas propostas. "Todos os que finalizaram a análise foram aprovados e, em sua maioria, obtiveram nota 10, como pode ser facilmente atestado pelo próprio Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)", sustentou.