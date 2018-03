Representação contra Aécio será avaliada 'nos próximos dias'

Aécio declarou à Justiça Eleitoral patrimônio de R$ 617 mil. Também é sócio junto com a irmã da Rádio Arco-íris, de Belo Horizonte. A empresa foi registrada na Junta Comercial com capital social de R$ 200 mil. Na sua frota há outros 11 veículos. Mas só o Land Rover no qual Aécio foi flagrado numa batida da Lei Seca no Rio é avaliado em R$ 300 mil.

Por meio de sua assessoria, o senador ressaltou que não há relação entre o capital social de uma empresa e seu patrimônio, que é resultado de seu faturamento. A assessoria observa que a emissora "declarou corretamente, entre seu patrimônio, a frota mencionada".