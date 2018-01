Renda para compra da casa é fruto de atividades 'pública e privada', diz Renan

Brasília - O presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), informou ontem que a renda declarada para a compra da casa no Lago Sul, de R$ 51 mil, é fruto da soma do salário como senador e dos lucros de suas atividades agropecuárias. Segundo a declaração do senador à Justiça Eleitoral, Renan e a mulher, Verônica, são donos da Sociedade Agropecuária Alagoas, criadora de bois.

O senador explicou, em nota, que o imóvel foi avaliado por R$ 2,4 milhões pela Caixa Econômica Federal, que liberou o financiamento de metade do dinheiro necessário ao negócio. "Os recursos (para a compra) são provenientes das atividades pública e privada", afirmou ao Estado, por meio de sua assessoria de imprensa. Renan disse ainda não ter nenhuma relação com o empresário Hugo Soares Júnior que extrapole a compra da casa.

O Estado foi ontem ao local do imóvel e encontrou um dos filhos do senador. "Sou familiar (de Renan). Moro aqui com minha esposa", limitou-se a dizer Rodrigo Calheiros.

O empreiteiro vendedor não quis falar sobre o negócio. Procurado duas vezes, reclamou: "Ou você não quer trabalhar ou é muito chato mesmo. Vai até o cartório, pede uma cópia da escritura. Você vai ver tudo o que foi feito na negociação", afirmou. Parte do negócio, contudo, foi feito por meio de um contrato paralelo, como registra o próprio documento oficial. "Me faz uma gentileza: para de me ligar", apelou o empresário, antes de interromper a conversa.

Procurada em sua casa, a mulher do empresário, Jaqueline Soares, que também consta como vendedora, disse não saber nada da transação, feita pelo marido.

Fonte declarada de parte dos recursos do senador, a Agropecuária Alagoas fica no interior alagoano. Este ano, o Ministério Público Federal ajuizou ação contra Renan por danos ambientais na pavimentação de uma estrada que liga a BR-101 à fazenda, para escoamento de gado.