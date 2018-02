Renata Campos articula reunião nesta segunda-feira

RECIFE - A viúva de Eduardo Campos, Renata Campos, vai deixar o luto de lado, nesta segunda-feira (18), para se reunir com prefeitos, vice-prefeitos, deputados, vereadores , candidatos e lideranças municipais da coligação da Frente Popular, liderada pelo PSB,em uma casa de recepções, no bairro Benfica, no Recife, às 18 horas.

O convite para a reunião está sendo compartilhado nas redes sociais, em nome de Renata e do candidato do PSB ao governo pernambucano, Paulo Câmara.

No encontro, Renata deverá confirmar o apoio integral da coligação ao candidato escolhido por Campos para a sucessão estadual, assim como os candidatos da chapa majoritária - Raul Henry (PMDB) a vice e Fernando Bezerra Coelho (PSB) ao Senado. O objetivo é respeitar a vontade de Eduardo Campos, morto em trágico acidente aéreo nesta quarta-feira (13). Paulo Câmara aparece em grande desvantagem nas pesquisas e ainda é um nome desconhecido no Estado.

Sobre especulações que começaram a surgir sobre suposta divisão interna do partido em Pernambuco, com relação ao nome de Câmara, que é técnico, sem traquejo político, o presidente estadual do PSB, Sileno Guedes, afirmou se tratar de boato sem a menor fundamentação.

No encontro, Renata quer assegurar o apoio integral dos 21 partidos da coligação em torno do nome escolhido pelo marido, dando continuidade ao seu projeto político.