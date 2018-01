Registros incluem visitas de d. Paulo e futuros ministros

No dia 12 de setembro de 1978, o então arcebispo de São Paulo, cardeal Paulo Evaristo Arns - que se destacou na época pela defesa dos direitos dos presos políticos - passou pela portaria do Dops às 16h35. Acompanhado pelo advogado José Carlos Dias, que na época coordenava a Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese, o cardeal foi um dos poucos visitantes que anotaram de próprio punho o nome e a função que ocupavam. D. Paulo e Dias saíram 55 minutos depois da chegada.

O advogado Almir Pazzianotto Pinto, que começava a se destacar na época como defensor de sindicalistas perseguidos pelo regime militar - entre os quais se encontravam as lideranças de São Bernardo do Campo, berço político de Lula -, havia passado pela portaria dois dias antes. Segundo a anotação do funcionário, de plantão, foi se reunir com o delegado Romeu Tuma. / R.A.