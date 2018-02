Reforma eleitoral passa em 1º turno na CCJ do Senado

A maioria da comissão rejeitou o pedido de Jucá para que se votasse ontem mesmo o 2º turno.

O relator Valdir Raupp (PMDB) analisou mais de 30 emendas em pouco mais de uma hora. No texto aprovado pela CCJ, a mudança de prazos para campanhas e convenções partidárias é bem modesta. O texto propõe que campanhas comecem dia 7 de julho do ano eleitoral (e não dia 5, como hoje). Jucá queria que começassem a 5 de agosto, mas a ideia foi rechaçada pelo relator. As convenções acontecerão entre 12 e 30 de junho do ano da eleição. O texto permite que, quando o instituto ou fundação da sigla não usa o total de recursos do Fundo Partidário, pode destiná-lo a outras atividades.