Reforma do secretariado não será antecipada

A ideia de antecipar as mudanças e reduzir o número de parlamentares no governo surgiu com força e foi defendida pelos tucanos depois das manifestações de junho. Pretendia-se, na ocasião, dar uma resposta às ruas. Mas, com a recuperação dos índices de aprovação de Alckmin nas pesquisas e a pressão de parte dos secretários, que preferem esticar ao máximo a permanência em suas pastas para tirar dividendos eleitorais, o governador acabou deixando o projeto de lado.

O debate divide opiniões no entorno do governador. Parte dos auxiliares e dirigentes tucanos preferia que as mudanças ocorressem ainda em 2013. Só assim seria possível convencer nomes técnicos do mercado a aceitar os cargos. "Quem entrar depois de abril sabe que ficará pouco tempo e só para cumprir um mandato tampão", diz um dirigente tucano. Quatro secretários tucanos de pastas importantes deixarão seus cargos: Julio Semeghini (Planejamento), Silvio Torres (Habitação), Bruno Covas (Meio Ambiente) e José Aníbal (Energia). Eles disputarão vaga na Câmara.