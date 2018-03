Referências ao caso dominam posse de Ayres Britto no STF O ministro Carlos Ayres Britto tomou posse ontem como presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) em cerimônia com referências ao mensalão e a recentes casos de corrupção. Em seu discurso, Ayres Britto defendeu o respeito à Constituição. "Os magistrados não governam. O que eles fazem é evitar o desgoverno", disse o ministro, que ficará na presidência do STF somente até novembro, mês em que completa 70 anos e terá de se aposentar compulsoriamente.