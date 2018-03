A redução, na média, é de R$ 0,15 (varia de acordo com o tamanho da linha e a região onde ela opera).

A lista detalhada, com o novo valor de cada linha, está disponível no site da EMTU (www.emtu.sp.gov.br). O benefício vale para as regiões metropolitanas da Capital, de Campinas e da Baixada Santista. O Estado não confirmou quanto terá de investir para manter o valor das passagens congelados.