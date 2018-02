Redes sociais criticam ação do Mídia Ninja O Mídia Ninja foi criticado nesta segunda-feira, 9, nas redes sociais por ter apontado como P2 (policiais militares do serviço reservado, que atuam à paisana) profissionais da imprensa e manifestantes sem ligação com a polícia durante transmissão das manifestações no 7 de Setembro. O repórter fotográfico do Estado Marcos de Paula foi um dos profissionais identificados como P2 pelo coletivo.