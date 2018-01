Rede quer lançar candidato próprio em Minas Gerais Integrantes da Rede Sustentabilidade em Minas Gerais entraram em rota de colisão com o prefeito de Belo Horizonte, Marcio Lacerda, um dos principais nomes do diretório estadual do PSB. O motivo é o alinhamento de Lacerda com o senador Aécio Neves (PSDB-MG), que, assim como o presidente nacional do PSB, governador Eduardo Campos (PE), pretende disputar a eleição presidencial de outubro.