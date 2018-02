Rede pede análise de assinaturas em 72h

Dirigentes da sigla protocolaram ontem novo lote de assinaturas certificadas, atingindo um total de 440 mil, e esperam que a criação seja autorizada levando em conta ao menos 95 mil apoiamentos recusados por cartórios sem justificativa.

Por conta do prazo curto, a Rede decidiu não protocolar novas assinaturas que chegarem, pois isso poderia adiar o julgamento e impedir a análise pela Justiça Eleitoral em tempo hábil. O advogado do partido, Torquato Jardim, espera "boa vontade institucional" do Ministério Público e do TSE para viabilizar a legenda.

A Rede diz ter coletado 910 mil assinaturas em todo o País e enviado 660 mil a mais de 1.800 cartórios. Destas, 580mil foram analisadas, sendo 440 mil certificadas e o restante rejeitado. Ainda que não veja mais espaço para protocolar mais apoiamentos, a Rede pretende "noticiar" caso alcance a exigência de 492 mil para pressionar a Justiça a ratificar sua criação. O partido questiona juridicamente os motivos de uma média de 24% de recusa nos protocolos de apoio.