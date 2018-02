Recursos podem garantir nova análise sobre mandatos A perda automática de mandato dos quatro deputados condenados no mensalão será alvo de embargos infringentes caso a Corte confirme a tendência de aceitar esse tipo de recurso. No ano passado, a decisão de que a Câmara teria apenas de confirmar a cassação determinada pelo STF veio após um placar de 5 votos a 4, daí a possibilidade do infringente. A chance de a Corte mudar de entendimento, inclusive, é grande. No mês passado, já com os novos ministros Teori Zavascki e Luís Roberto Barroso - que assumiram as cadeiras após a decisão inicial do Supremo sobre os mandatos do mensalão -, a Corte decidiu no caso do senador Ivo Cassol (PP-RS) que a eventual perda de mandato teria de passar pelo crivo do plenário do Legislativo.