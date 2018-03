Recursos do Tesouro poderão ser usados para comprar terras

O governo federal poderá destinar recursos do Tesouro Nacional para a compra de terras e para a indenização de agricultores em Mato Grosso do Sul, na tentativa de resolver os conflitos entre produtores e indígenas na região. O anúncio foi feito ontem pelo ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, em reunião em Campo Grande (MS).

De acordo com a Agência Brasil, Carvalho informou que a presidente Dilma Rousseff autorizou o uso dos recursos.

Também será feito um levantamento das terras da União e do governo do estadual que podem ser destinadas a produtores rurais no processo de demarcação de terras indígenas.

Um grupo de trabalho formado por representantes do Ministério da Justiça, da Fundação Nacional do Índio (Funai), da Advocacia-Geral da União (AGU), dos ministérios públicos Estadual e Federal e por líderes indígenas e produtores rurais vai analisar a viabilidade jurídica da destinação das terras.

O grupo vai elaborar um cronograma de resolução dos problemas na região, com prioridade para a Fazenda Buriti, no município de Sidrolândia, onde o índio terena Oziel Gabriel foi morto no dia 30 de maio durante uma ação policial de reintegração de posse.

Em Mato Grosso do Sul, o clima entre fazendeiros e indígenas é de tensão. Dezenas de propriedades estão ocupadas e no início do mês outro índio terena foi baleado em uma fazenda invadida.