Realidade incômoda: como proteger o País das interceptações? A o cancelar a sua visita oficial aos EUA, a presidente Dilma Rousseff tomou uma atitude adequada em função das circunstâncias. Tal acerto não se centra, no entanto, no fato de esta ser uma afirmação soberana em resposta à interceptação ilegal das comunicações e dados de empresas nacionais e de membros do Governo brasileiro pela NSA dos EUA. O acerto da posição de Dilma está no fato de que a agenda política do encontro com Obama acabou se definindo em torno de uma pauta delicada e negativa: a espionagem americana.