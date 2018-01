Quando ele aumenta desencadeia uma sequência de reajustes em igual proporção, de alto a baixo, para funções do Executivo, Legislativo e Judiciário, tanto na União como em Estados e municípios.

A regra básica está no art. 37 da Constituição, que em 2003 foi atualizado pela emenda 41. Ela é a mãe do chamado efeito cascata, cujo custo para os orçamentos públicos torna-se gigantesco. Isso porque, na prática, o que era teto tornou-se a regra.

Assim, o valor recebido hoje por um ministro do STF é o mesmo que cabe ao presidente da República, ao vice-presidente e a ministros de Estado. No Judiciário, ministros de outros tribunais superiores (STJ, TST, STM) podem receber até 95% desse limite.

Essa norma - reajusta um, reajusta todos - é tratada em outros artigos da Constituição - o 26, o 29, o 49, o 129.

No universo político, deputados federais e senadores têm o salário fixado por atos do Congresso - e este já os equiparou ao teto máximo, recebido pelo STF. Deputados estaduais podem receber até 75% do que ganham os federais. A situação é diferente para os vereadores. O limite, para esses parlamentares, vai de 20% até 75% do que recebe um deputado estadual - dependendo do tamanho do município.

No Judiciário, abaixo dos tribunais superiores os limites variam para os demais juízes e o Ministério Público.

Desembargadores federais recebem até 95% do teto do tribunal superior. O desembargador estadual pode receber até 90,25% desse teto.

Daí para baixo, há leis específicas sobre vencimentos de juízes inferiores. As mesmas regras valem para os ministérios públicos do País.