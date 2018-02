Raupp, do PMDB, 'exclui' Chalita de disputa paulistana

Raupp participou de um evento em Belo Horizonte ao lado do candidato do PT, o ex-ministro Patrus Ananias, e admitiu que as campanhas em São Paulo e Belo Horizonte estão nacionalizadas. "São Paulo é uma disputa do PT, que é o partido no governo, com o PSDB. E em Minas, não é com o PSDB, mas acabou sendo uma disputa nacional com as forças do PSDB, contra PT e PMDB". Na capital mineira, Patrus disputa contra o prefeito Marcio Lacerda (PSB), que tenta a reeleição com apoio tucano. Em São Paulo, o PT tem o ex-ministro Fernando Haddad (PT) e o PSDB, o ex-governador José Serra.

Raupp confirmou também que o partido negocia a fusão do partido com outras legendas. Segundo ele, já há negociações em andamento com "três ou quatro" siglas - mas ele não quis revelar quais. / M. P.