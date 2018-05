Radicalização de Alckmin preocupa cúpula do PSDB A estratégia do candidato do PSDB à Prefeitura de São Paulo, Geraldo Alckmin, de bater duro no atual prefeito e candidato à reeleição pela coligação "São Paulo no Rumo Certo" (DEM-PR-PMDB-PRP-PV-PSC), Gilberto Kassab, mobilizou as cúpulas do PSDB e do DEM, além de deixar irritado o governador de São Paulo, José Serra. O temor é de que uma radicalização de Alckmin ponha em risco a aliança dos dois partidos em um eventual segundo turno com a candidata petista Marta Suplicy. A pressão mais forte sobre os tucanos veio imediatamente do DEM. Preocupados e contrariados com o comportamento do candidato tucano, o presidente do partido, deputado Rodrigo Maia (RJ), e o ex-senador Jorge Bornhausen, se revezaram, nas últimas 24 horas, em queixas ao presidente do PSDB, senador Sérgio Guerra (PE). Eles pediram a interferência de Guerra, que vem repassando a orientação aos coordenadores da campanha de Alckmin. "Se o Alckmin sair da medida e adotar uma atitude agressiva e ofensiva, poderá dificultar depois o apoio do DEM", afirmou o senador Sérgio Guerra ao deputado Edson Aparecido (PSDB-SP), um dos coordenadores da campanha de Alckmin. "Pode fazer críticas administrativas", aconselhou. Sérgio Guerra tem atuado como bombeiro e conversou hoje também com o líder do PSDB, deputado José Aníbal (SP), ligado a Alckmin. Aníbal está também buscando uma solução conciliadora, mesmo porque sabe que o partido não pode negar apoio ao DEM em uma eventual disputa entre Kassab e Marta, da coligação "Uma Nova Atitude para São Paulo" (PT-PCdoB-PDT-PTN-PRB-PSB). "Apoiar o Kassab no segundo turno é o caminho natural", observou Aníbal, que não cogita, contudo, a possibilidade de o segundo turno em São Paulo não ser disputado por Alckmin. Reduzir divergências Desde que desembarcou ontem em Brasília, o senador Sergio Guerra tem se ocupado, principalmente, da eleição para a capital paulista. Ele tem sido procurado pelos dirigentes do DEM e principais líderes nacionais do PSDB. De Rodrigo Maia, ouviu outra preocupação: o DEM quer fechar um acordo com o PSDB em Salvador para o caso de o candidato do partido, deputado Antonio Carlos Magalhães Netto (DEM) - que está na dianteira das pesquisas - vir a disputar o segundo turno com o petista Walter Pinheiro. Com a convicção de que a eleição da capital paulista é, estrategicamente, a mais importante para a oposição, o senador Sérgio Guerra disse hoje à Agência Estado que o comando nacional do PSDB quer fortalecer a posição do diretório municipal de São Paulo e reafirmar uma campanha de conteúdo propositivo. "O diretório municipal, presidido por Henrique Lobo, tem dado provas de equilíbrio e extremo compromisso partidário", salientou. Mas, alertou que o eventual descontrole na campanha da coligação "São Paulo, na Melhor Direção" (PSDB-PTB-PHS-PSL-PSDC) poderá trazer transtornos. "A orientação é no sentido de reduzir as divergências para que não se danifique a nossa provável vitória no segundo turno", disse, ainda apostando que Alckmin estará no segundo turno. "Na eleição de segundo turno vamos enfrentar uma candidata (Marta Suplicy) que não teve nem terá o que dizer ao povo de São Paulo. E Geraldo Alckmin é o mais indicado para esse confronto", ressaltou. Na avaliação do senador, nos municípios onde o PSDB concorre com o PT, a posição dos tucanos, conforme dados de pesquisas eleitorais, é de "equilíbrio". À exceção de São Paulo, o PSDB, segundo Guerra, está unido em todas as capitais. "Em São Paulo, o PSDB, infelizmente, não construiu sua unidade. Disputa a eleição dividido e envolve um partido de oposição (DEM) que tem uma aliança com o PSDB em nível nacional", disse, acrescentando que interessa ao PSDB "desenvolver e aprofundar essa aliança".