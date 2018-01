Radialista que criticava políticos é morto no Ceará

O radialista teve morte imediata - os disparos lhe atingiram a cabeça, os braços e as costas. Nenhuma das cápsulas foi localizada, mas tudo indica que os tiros partiram de um revólver calibre 38. A suspeita da polícia local recai sobre dois pistoleiros tenham cometido o crime - e que fugiram numa motocicleta.

Mafaldo já havia registrado queixa na Polícia Civil, dizendo-se ameaçado de morte - mensagens com ameaças foram depois localizadas em seu celular.

A suspeita da polícia é que o ataque foi encomendado. Um inquérito foi aberto pelo titular da Delegacia Regional de Jaguaribe, Edmar Granja, para apurar o crime. Uma das primeiras tarefas é localizar a origem das ameaças encontradas no celular.

Em seu programa, Góis vinha fazendo críticas a políticos locais "e tinha muitos inimigos pelas criticas que fazia no programa", disse o delegado. Segundo a diretora artística da Jaguaribe FM, Jaqueline Leite,o programa era o mais ouvido da emissora. Ele ia ao ar de 11h ao meio-dia.

O corpo do radialista será sepultado hoje em Iguatu, no interior do Estado, a 380 quilômetros de Fortaleza.

A morte do radialista cearense, ao que tudo indica, é a primeira ocorrida no País, em 2013, claramente relacionada à atividade como jornalista.

No ano passado, com 4 vítimas fatais, o Brasil foi considerado pelo Comitê de Proteção aos Jornalistas (CPJ), de Nova York, o quarto pior país do mundo para o jornalismo, atrás de Síria, Irã e Paquistão,