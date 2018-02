Racha no Recife faz Rands deixar sigla Alegando autoritarismo do PT, o deputado federal Maurício Rands, há 32 anos no partido, anunciou ontem sua desfiliação, a entrega do mandato e seu afastamento da Secretaria Estadual de Governo. O motivo foi a intervenção da Direção Nacional do PT na escolha do candidato à Prefeitura de Recife. / ÂNGELA LACERDA