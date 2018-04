Quintão responde a Lacerda: 'ele nunca foi nada' O candidato do PMDB a prefeito de Belo Horizonte, Leonardo Quintão, reagiu hoje às críticas do adversário Márcio Lacerda (PSB), que classificou sua campanha como populista, demagógica e alertou para a volta da "velha política" ao Executivo municipal. A última pesquisa Ibope, divulgada ontem, apontou segundo turno entre Quintão e Lacerda, que conta com os apoios do governador Aécio Neves (PSDB) e do prefeito de Belo Horizonte, Fernando Pimentel (PT). Quintão foi duro na resposta ao candidato socialista, sinalizando que a disputa deverá se acirrar numa eventual campanha de segundo turno. Para o peemedebista, Lacerda não tem legitimidade para falar pela "voz do povo". "Ele nunca foi nada, o Márcio Lacerda. Ele está confundindo populista com popular. Eu sou uma pessoa que gosta de contato com o eleitor, com as pessoas", afirmou Quintão, acusando o candidato do PSB de fazer uma campanha baseada em reuniões internas e gravações de programas eleitorais. "O eleitor já decidiu que a nossa candidatura é popular. Mas eu respeito ele. Ele tem pouca experiência política". Quintão e o ministro das Comunicações, Hélio Costa, acompanharam no início da tarde a votação do vice-presidente da República, José Alencar - que apóia a candidatura de Jô Moraes (PC do B). Costa - que trabalha para suceder Aécio no Palácio da Liberdade e foi excluído das articulações que levaram ao lançamento da candidatura de Lacerda - comemorou a tendência de segundo turno apontada pelo Ibope e aproveitou para disparar contra a aliança informal entre petistas e tucanos. "O grande erro político, estratégico foi achar que o eleitor de Belo Horizonte era cego", disse. "O eleitor está dizendo o seguinte: não aceita o caciquismo em Belo Horizonte". "O PMDB é um partido de centro-esquerda, sempre foi de centro-esquerda. Eu acho que nesse momento o centro ou até o centro-direita é representado por eles", afirmou. "Eu me sinto muito feliz. Na verdade, eu dormi uma noite muito tranqüila, eu nunca dormi tão bem. Talvez embalado pela falta de sono dos meus adversários".