Quintão pede à PF inquérito para investigar supostas ameaças

O candidato a prefeito de Belo Horizonte, Leonardo Quintão(PMDB), protocolou nesta sexta-feira, 17, na Polícia Federal pedido de abertura de inquérito para apurar supostas ameaças que estaria sofrendo na campanha e solicitou segurança pessoal. Quintão acusa militantes da candidatura adversária de constrangê-lo em atividades de campanha. A PF informou da impossibilidade de "prover sua segurança pessoal no curso da campanha, face à ausência de previsão legal para tanto". A corporação aconselhou o peemedebista a solicitar segurança à Polícia da Câmara de Deputados. Márcio Lacerda(PSB) levantou dúvidas sobre a suposta ameaça e disse que Quintão "já perdeu totalmente a credibilidade".