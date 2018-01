Questão é 'inegociável', diz CNBB a Dilma Em carta que será enviada à presidente Dilma Rousseff, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) critica a posição da nova ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Eleonora Menicucci, que, no passado, defendera publicamente a descriminalização do aborto.