Quatro perguntas para Mônica Veloso, jornalista, mãe de uma filha do senador Renan Calheiros

Eu já vi esse filme. Eu acho que, provavelmente, talvez ele esteja repetindo porque o cara é empreiteiro, né?

2. A senhora acha que esse dinheiro veio de onde?

Não sei de onde vem o dinheiro dele e isso pouquíssimo me interessa. Eu não tenho noção nenhuma sobre os ganhos. Me interessa, se existe rendimento muito superior, que ele faça jus e pague à filha dele o valor que for correto pela Justiça.

3. Quanto sua filha recebe de pensão?

A pensão da Maria Catarina é R$ 6.800 brutos. Ela não teve nenhuma diferença de pensão após ele assumir a presidência da Casa. Eu tenho um processo na Justiça que é referente a 13.º, 14.º, 15.º (salários) e férias. Eu jamais recebi sobre esses pagamentos ou sobre hora extra. Ela não tem nenhum privilégio por ser filha do presidente da Casa.

4. Ele, agora, diz que tem renda de R$ 51,7 mil...

Não sei de onde vem. Fui muito exposta, talvez, por ter me envolvido com a pessoa errada.