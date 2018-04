Quarenta e seis urnas foram substituídas em São Paulo Quatorze urnas de um total de 20.301, o que representa 0,07%, foram substituídas até as 9h30 na capital paulista, segundo o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP). Nas outras seis cidades do interior do Estado em que há segundo turno, 32 urnas de 6.298 (0,51%) tiveram que ser trocadas. De acordo com o TRE-SP, todas as substituições foram por outras urnas eletrônicas. O trocas de urnas até o momento, segundo o tribunal, está abaixo das substituições do primeiro turno, quando até as 9h30 haviam sido trocadas 19 na capital, e 273 no interior do Estado.