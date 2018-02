Pupilo de Marina é 'candidato da Rede'

O grupo de Marina Silva terá apenas um candidato a deputado federal em São Paulo. Filiado ao PSB, José Gustavo Fávaro, de 24 anos, nunca disputou uma eleição - mas é considerado a cara da Rede Sustentabilidade, partido que a ex-ministra tentou criar em 2013.

Para a ex-senadora, seu pupilo tem "a linguagem, a estética, toda essa ideia de inovação", que ela define como "o DNA da Rede". Apesar da mobilização em torno do seu nome, a candidatura de Fávaro tem um caráter experimental. As principais características desse modelo são tentar fazer uma campanha com pouco dinheiro, alimentada pelas redes sociais e com foco em todos (especialmente os jovens) que não se sentem representadas pela política tradicional.

Zé Gustavo aposta nesse discurso para conquistar o eleitor. Sua principal bandeira será o #OcupeaPolítica, em que promete levar a sociedade para dentro do Congresso. Para isso, criou uma figura que está chamando de "codeputados". Na campanha, elas funcionarão como cabos eleitorais; caso eleito, ele promete ouvir a opinião dessas pessoas para fazer um mandato mais "colaborativo".

Independentemente dessas ideias, o maior trunfo de Zé Gustavo é mesmo Marina. Vice na chapa de Eduardo Campos (PSB), ela convenceu o presidenciável a participar do lançamento da candidatura do jovem na semana passada, em São Paulo.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Nascido em São Carlos (SP), Fávaro se aproximou do grupo de Marina após as eleições de 2010, quando ela disputou a Presidência pelo PV. Ele se filiou em 2011. Na primeira reunião dentro do PV, viu a debandada dos "marineiros" e se juntou ao grupo que nascia como o "Movimento por uma Nova Política".

Zé Gustavo diz que vai investir em formas alternativas para levantar fundos para a campanha, como o financiamento coletivo. O vereador Ricardo Young (PPS) e o deputado licenciado Walter Feldman (PSB) foram escalados para ajudá-lo nessa área. Eles calculam que possam arrecadar R$ 1 milhão em doações. O teto de gastos registrado na Justiça Eleitoral foi de R$ 5 milhões - o valor foi definido pelo PSB a todos os candidatos, incluindo o pupilo de Marina.