Publicitários do mensalão O publicitário Marcos Valério Fernandes de Souza ficou conhecido como o operador do mensalão, escândalo que estourou em 2005 e abalou o primeiro mandato do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele é um dos 38 réus da ação que tramita no Supremo Tribunal Federal (STF), acusado dos crimes de corrupção ativa, peculato, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha e evasão de divisas.