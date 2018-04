PTB também adere à campanha de Kassab no 2º turno O presidente do Diretório Estadual e vice do candidato derrotado à Prefeitura de São Paulo Geraldo Alckmin (PSDB), deputado Campos Machado, declarou hoje seu "apoio incondicional" ao prefeito e candidato à reeleição, Gilberto Kassab (DEM), neste segundo turno das eleições na capital. Ao anunciar a adesão à candidatura Kassab, o petebista negou qualquer vínculo com futuros cargos na administração da cidade, caso ele derrote a petista Marta Suplicy nas urnas. De acordo com o Campos Machado, "o PTB vai apoiar (Kassab) sem nenhuma exigência prévia, sem nenhum compromisso ou qualquer contrapartida". Depois de reunião no diretório da legenda em São Paulo, ele frisou: "Esse é um acordo político e não um apoio de gabinete." O líder do PTB paulista admitiu que houve um certo tipo de pressão dos dirigentes da legenda em Brasília para que o apoio fosse dado à candidata Marta - "Uma Nova Atitude para São Paulo" (PT-PCdoB-PDT-PTN-PRB-PSB) - neste segundo turno das eleições na capital, já que a nível federal a legenda está na base aliada do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Entretanto, Machado argumentou que o PTB de São Paulo não tem história com o Partido dos Trabalhadores (PT) e uma costura política desse tipo não seria possível. "Alguns companheiros acharam que o fato novo que poderia modificar a eleição era que os descontentes pudessem ir para o lado da Marta", disse. O deputado petebista disse que ainda não conversou com Kassab para informar do apoio de sua legenda, mas destacou que telefonou para ele no domingo a fim de cumprimentá-lo pela ida ao segundo turno. Campos Machado fez questão de dizer que seu partido vai se empenhar na campanha de Kassab - "São Paulo no Rumo Certo" (DEM-PR-PMDB-PRP-PV-PSC) -, da mesma forma como se empenhou na campanha de Alckmin. "Nosso apoio é total. Vou pedir o mesmo empenho que tiveram com Geraldo Alckmin na campanha do Gilberto Kassab."