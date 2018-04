PTB segue tucanos e declara apoio a Kassab no 2º turno

O PTB oficializou nesta quarta-feira, 8, apoio à candidatura de Gilberto Kassab (DEM) à Prefeitura de São Paulo. A decisão foi tomada no dia seguinte à declaração de apoio do PSDB ao atual prefeito. O partido fez dobradinha com Geraldo Alckmin (PSDB) no primeiro turno. O vice na chapa do tucano era Campos Machado, diretor estadual da sigla. Segundo a assessoria de imprensa de Machado, o apoio foi dado "sem exigências, sem contrapartida, sem compromisso". Veja Também: Lula jantará com cúpula do PMDB e definirá apoio na eleição Apoio de Lula a Eduardo Paes só depende de aval do PT Cúpula do PT quer mudança 'radical' campanha de Marta Vou esperar decisão do PT para alianças no 2º turno, diz Lula Confira o resultado eleitoral nas capitais do País As principais promessas dos candidatos Enquete: O resultado das eleições surpreendeu? Em entrevista coletiva, Machado disse que recebeu telefonemas de Brasília sugerindo apoio ao PT, uma vez que o PTB integra a base aliada do governo e tem José Múcio no Ministério das Relações Institucionais. Mas pesou na decisão, ainda segundo a assessoria, a falta de histórico do partido com os petistas em São Paulo. A decisão foi referendada pelo presidente nacional da sigla, Roberto Jefferson.