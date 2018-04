PTB é o partido que mais elegeu prefeitos no Piauí

O partido que mais nomeou prefeitos no Piauí foi o PTB. Das 224 prefeituras, o PTB arrebatou 71, seguido pelo PSB, que levou 36 prefeituras. Para completar os cinco primeiros partidos que mais elegeram no Estado, estão o PMDB (32 prefeituras), o PT (com 17 prefeituras) e o PSDB, partido do prefeito de Teresina, Sílvio Mendes, que conseguiu 13 nomes. Veja também: Prefeito de Teresina é reeleito com 70,36% dos votos Cobertura completa das eleições 2008 Especial: Perfil dos candidatos Eu prometo: Veja as promessas de campanha dos candidatos TSE registra 168 prisões e casos de 509 irregularidades Imagens da votação pelo Brasil A reeleição de Sílvio Mendes teve votação recorde na capital. O candidato conseguiu 70,36% dos votos válidos, contra o segundo colocado, o petista Nazareno Fonteles que ficou com 25,91%.