PT vai insistir na estratégia de 'desconstruir' Kassab Sob pressão de eleitores e de dirigentes do próprio PT, o comando da campanha de Marta Suplicy retirou ontem do ar o comercial com questionamentos sobre a vida pessoal de Gilberto Kassab (DEM), mas a ordem no comitê petista é insistir na estratégia de "desconstruir" a imagem do prefeito. A equipe de Marta avalia que é necessário carimbar Kassab como "filhote do malufismo", mostrar seu DNA político e imprimir tom agressivo à disputa para demarcar diferenças entre dois projetos. A tática adotada até agora, porém, desagradou a várias correntes que compõem o mosaico ideológico do PT. O comentário nos bastidores do partido é que, embora a propaganda perguntando se Kassab é casado e tem filhos tenha sido suspensa - conforme antecipou o Estado -, a questão despolitizou o debate de tal forma que promete dominar a corrida em São Paulo. "Os responsáveis pela campanha da Marta deram um passo totalmente errado ao tratar da vida pessoal do prefeito", afirmou o senador Eduardo Suplicy (PT-SP), um dos que pediram o corte do comercial na TV. "Se tivessem pensado melhor, não teriam feito isso." Suplicy disse ter conversado com a ex-mulher sobre o assunto, na segunda-feira, e recomendado que mudasse de rota. "Tivesse Paulo Maluf perguntado a Luiza Erundina, na eleição de 1988, se ela era casada e tinha filhos, Marta seria a primeira a protestar", observou Suplicy. "De qualquer forma, ela ainda pode reverter esse quadro difícil se destacar as coisas boas que fez e suas propostas." Prefeita de São Paulo entre 1989 a 1992, a deputada Luiza Erundina (PSB-SP) também pediu mudanças na campanha de Marta. Solteira e sem filhos, Erundina confessou ter ficado "assustada" com o tom da propaganda do PT, que, na sua definição, foi "preconceituosa, conservadora, infeliz" e provocou constrangimento nos aliados. "Mas meu descontentamento não se refere apenas à questão sobre o estado civil do prefeito, que deu margem a insinuações sobre homossexualismo. Eu acho que ficar nesse embate agressivo é desperdício de tempo", comentou a ex-petista. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.