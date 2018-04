PT só venceu em 1 das 22 cidades do entorno de Brasília O PT, que conquistou 548 prefeituras em todo o País, não conseguiu vencer no quintal do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Das 22 cidades que compõem o chamado entorno de Brasília, os petistas foram bem sucedidos apenas em Vila Boa, em Goiás, com a reeleição de Waldir Gualberto de Brito, o Dr. Waldir. Os municípios vizinhos à capital da República continuam dominadas por caciques goianos, principalmente pelo PSDB do senador e ex-governador Marconi Perillo (GO) e o PP do governador de Goiás, Alcides Rodrigues. O PP foi o partido que mais conquistou prefeituras nas cidades vizinhas ao Distrito Federal. Foram cinco municípios, contra um que ganharam nas eleições de 2004. Já o PSDB foi o partido que mais encolheu. Os tucanos ficaram com seis prefeituras, contra as nove que a legenda ganhou nas eleições de quatro anos atrás. Entre as prefeituras mantidas pelo PSDB está a de Unaí, em Minas Gerais, que reelegeu Antério Mânica, acusado de ser um dos mandantes do assassinato de três fiscais do trabalho e um motorista em janeiro de 2004. O PMDB, que foi o partido que mais prefeituras ganhou nestas eleições no Brasil, teve um desempenho pífio nas cidades vizinhas ao Distrito Federal. O partido ficou sem nenhuma prefeitura do entorno. Em 2004, os peemedebistas ganharam apenas Alexânia (GO), agora conquistada pelo PSDB. Até as eleições de 1996, os peemedebistas dominavam as cidades vizinhas à capital da República - o PMDB comandava sete municípios do entorno. O DEM do governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda, elegeu apenas um prefeito: o do município goiano de Cristalina. Em 2004, os democratas também elegeram um único prefeito, o de Águas Lindas, também em Goiás.