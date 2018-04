PT prioriza busca de voto em cidades médias

A cúpula do PT vai dar prioridade, na campanha de 2012, a 117 cidades com mais de 150 mil habitantes. O grupo de municípios, que inclui as capitais, é chamado de "joia da coroa" pelo comando petista.

Levantamento feito pelo partido mostra que essas cidades representam 42% do eleitorado e algo em torno de 53% do Produto Interno Bruto (PIB). "São centros que irradiam política e tornaram-se fundamentais para qualquer projeto nacional", resumiu o presidente do PT, Rui Falcão. Uma resolução a ser aprovada pelo Diretório Nacional amanhã, em Belo Horizonte (MG), diz que as principais campanhas dos partidos aliados devem estar subordinadas ao projeto construído pelo Planalto.

A capital mineira é um exemplo de "joia da coroa" trincada. Lá, o PSB do prefeito Márcio Lacerda e a fatia do PT controlada pelo vice, Roberto de Carvalho, estão em rota de colisão. Na tentativa de chegar a um acordo, Falcão aceitou convite de Lacerda para uma conversa amanhã cedo, com café e pão de queijo.

Embora uma ala do PT defenda um nome próprio em Belo Horizonte, tanto Falcão quanto o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva são favoráveis à reeleição de Lacerda. Carvalho, o vice-prefeito petista, alega que o PSDB do ex-governador Aécio Neves está, novamente, passando a perna em seu partido.

Coligação. Na campanha de 2008, o PSDB fez uma aliança branca com o PSB e o PT. Agora, quer entrar oficialmente na coligação. "Acho que Lacerda deveria trazer o PMDB e outros partidos para uma aliança mais ampla com o PT, em Belo Horizonte. Pode até levar o PSDB, desde que ele não tenha papel relevante", ressalvou Falcão.

Além de 7 capitais, o PT administra hoje 28 cidades com mais de 150 mil habitantes. Na lista estão polos regionais com universidades e retransmissoras de TV - entre eles Vitória da Conquista (BA), Gravataí (RS), Diadema (SP), Guarulhos (SP), Embu (SP)e Contagem (MG).