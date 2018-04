PT oficializa apoio a Eduardo Paes, do PMDB, no Rio

O PT do Rio formalizou na manhã desta quarta-feira, 8, apoio ao candidato do PMDB à prefeitura do Rio, Eduardo Paes, com um discurso nacional de enfrentar o PSDB, que está na coligação do concorrente do PV, Fernando Gabeira. Paes esteve na sede do partido e preferiu falar em união com o governador Sérgio Cabral e com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em benefício da cidade. O presidente regional do PT, Alberto Cantalice, disse que o próximo passo será tentar obter manifestação direta de apoio do presidente Lula a Paes. Veja Também: DEM fecha apoio e Gabeira diz que partido é 'bem-vindo' Especial: Perfil dos candidatos no Rio Vereador digital: Depoimentos e perfis de candidatos em São Paulo Tire suas dúvidas sobre as eleições Na terça-feira, Lula disse que sua participação na campanha do Rio dependeria da decisão do PT. "Há um bloco liderado pelo presidente Lula e um bloco do democtucanato. Estamos unidos contra esse tucano verde", afirmou Cantalice, em referência ao fato de Gabeira ter recebido apoio do DEM no segundo turno. "A prova de que Lula é a favor da aliança (com Eduardo Paes) é que fizemos a aliança. Se ele dissesse não, não faríamos. Agora, vamos trabalhar para o presidente participar", disse o dirigente petista. Paes, que como deputado do PSDB foi um dos maiores críticos do presidente Lula e do governo, durante o escândalo do mensalão, disse que está formando uma frente de partidos para "romper o isolamento político do Rio". "Ninguém aqui esconde seu passado e sua história. Estão aqui pessoas que reconhecem seus erros, seus exageros e seus acertos", discursou o peemedebista. O candidato derrotado do PT, deputado estadual Alessandro Molon, não foi à solenidade de formalização da aliança. Compareceram a ex-governadora Benedita da Silva, deputados estaduais e vereadores eleitos, como Elton Babu, irmão do deputado estadual Jorge Babu, que está sendo investigado por suspeita de envolvimento com um grupo de milícia da zona oeste carioca e está suspendo temporariamente do partido. A comissão de ética dará um parecer sobre a permanência ou expulsão do parlamentar até o fim do mês, segundo Cantalice.