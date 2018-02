PT oficializa amanhã candidatura de Patrus em BH Após reunião na manhã desta quarta-feira com o presidente nacional do PT, deputado estadual Rui Falcão, o atual vice-prefeito de Belo Horizonte, Roberto Carvalho, anunciou apoio à candidatura do ex-ministro Patrus Ananias à sucessão do prefeito Márcio Lacerda (PSB). Carvalho, que chegou a formalizar seu nome junto à Justiça Eleitoral logo após o rompimento entre o PT e o PSB, vai retirar sua candidatura e participará, nesta quinta-feira à tarde, do ato de lançamento da campanha de Patrus. Ao deixar o diretório nacional do PT, Carvalho disse que não será empecilho para a unidade do PT mineiro.