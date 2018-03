'PT não deve aceitar pecha de corrupto' O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gilberto Carvalho, disse ontem em encontro com prefeitos do PT, em Brasília, que o partido não pode aceitar as provocações da oposição. "É muito importante que a gente não baixe a cabeça, não aceite a pecha de que o PT é o partido que inventou a corrupção, governa mal ou é o partido da boquinha", afirmou o ministro, referindo-se às recentes críticas da oposição. Carvalho disse que todos os petistas devem ter orgulho dos dez anos de governo do partido.