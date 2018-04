PT lidera apuração parcial em 3 das 4 cidades do ABCD

O PT lidera o início da apuração para as prefeituras do ABCD em três das quatro cidades da região, localizada na grande São Paulo. Em Santo André, até as 18h24, o candidato Vanderlei Siraque obtinha 50,78%, ou 21.819 votos absolutos, de um total de 62.672 apurados até o momento. Na segunda colocação estava Raimundo Salles (DEM), com 8.419 votos, ou 19,60%. Em São Bernardo, o candidato petista Luiz Marinho também estava na frente até as 18h26, com 7.704 votos absolutos (45,47%) de um total de 22.324 apurados até aquela hora. Na segunda posição figurava o candidato do PSDB, Orlando Morando, com 6,608 votos ou 39,09% do total. Em Diadema, o candidato Mario Reali (PT) liderava o início da apuração até as 18h20, com 2.990 votos absolutos, ou 64,65% do total de 6.143 apurados. Em seguida, estava José Augusto (PSDB), com 1.473 votos (31,85%). São Caetano era a exceção, já que a liderança cabia ao candidato do PTB à reeleição, Auricchio Júnior, com 916 votos (79,93%) de um total de 1.424 apurados até as 17h47. Na segunda posição, encontrava-se o petista Jayme Tortorello, com 143 votos ou 12,48% do total. Em Santo André, os votos apurados até o horário acima correspondiam a 11,75% de um total de eleitores de 533.428. Em São Bernardo, os 22.324 representavam 4,14% dos 539,584 e, em São Caetano, os apurados chegavam apenas a 1,46% de um eleitorado de 97.274. Em Diadema, a apuração atingiu 2,04% (301.229).