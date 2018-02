PT lidera 1ª pesquisa Ibope para prefeitura do Recife

O senador Humberto Costa, candidato do PT à Prefeitura do Recife, saiu na dianteira na primeira pesquisa Ibope para a eleição municipal deste ano. O petista tem 40% das intenções de voto, seguido por Mendonça Filho, do DEM, com metade das intenções de voto do primeiro colocado - 20%. Em terceiro lugar vem o tucano Daniel Coelho, com 9%. O PSB, com Geraldo Julio, ocupa a quarta posição, com 5% das intenções de voto.

Esteves Jacinto (PRTB) teve 2%, enquanto Edna Costa (PPL) e Jair Pedro (PSTU) apareceram com 1% das intenções de voto, cada um. Roberto Numeriano, do PCB, não pontuou. Votos brancos e nulos somaram 14% e 7% disseram não saber em quem votar ou não responderam.

A pesquisa, encomendada pela TV Globo e jornal Folha de Pernambuco - registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PE) sob o número 00046/2012 - foi divulgada nesta segunda-feira, 16. Foram ouvidas 805 pessoas entre os dias 12 e 14 de julho. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.