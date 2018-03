PT ironiza slogan 'Yes we care' de FH O PT ironizou ontem a sugestão do ex-presidente FHC para que o PSDB adote como bandeira o lema "Yes, we care", numa adaptação de "Yes, we can", usado por Barack Obama em 2008. "Enquanto a oposição conservadora macaqueia em seminários um slogan americano, o governo vem mantendo a iniciativa das ações, dando prioridade à garantia de continuidade das conquistas do povo brasileiro", diz a resolução da Executiva petista.