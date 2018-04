PT instala conselho político para Haddad A pedido da presidente Dilma Rousseff, o pré-candidato do PT à prefeitura de São Paulo, Fernando Haddad, deve permanecer à frente do Ministério da Educação até janeiro, quando for concluída a reforma ministerial que o Planalto prepara. Isso não o impedirá, porém, de deslanchar a pré-campanha. O primeiro passo nessa direção foi dado ontem à tarde, com a instalação oficial de um conselho político que irá assessorá-lo nessa fase inicial.