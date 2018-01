PT foi 'incapaz' na Bahia, diz Agripino O presidente nacional do DEM, José Agripino Maia, afirmou ontem em São Paulo que o governo do PT foi incapaz de evitar que se deflagrasse a greve da Polícia Militar na Bahia. Segundo ele, houve negligência das administrações federal e estadual, ao não antecipar o diálogo com os grevistas. "O Brasil está perplexo e preocupado com o que ocorre na Bahia, pela incapacidade do governo do PT de, pela via da negociação, evitar uma greve desse porte", disse em um seminário.