PT expulsa vereador que aderiu à gestão do PSB em Campinas O diretório do PT de Campinas, cidade do interior paulista, expulsou anteontem Jaírson Canário, vereador eleito do partido que assumiu a secretária de Trabalho e Renda da gestão do prefeito Jonas Donizette (PSB), que venceu as eleições do ano passado com apoio direto dos governadores Eduardo Campos (PSB) e Geraldo Alckmin (PSDB). Na mesma campanha, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a presidente Dilma Rousseff apoiaram ativamente Márcio Pochmann, candidato petista que acabou derrotado no 2º turno da disputa.