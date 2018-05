PT está otimista para essas eleições, diz Mercadante

O senador Aloizio Mercadante (PT-SP) disse nesta quinta-feira, 25, que está muito otimista com o resultado dessas eleições. "Poucas vezes tivemos tanta aprovação e o governo tão presente nas cidades, em ações como o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e os investimentos na saúde", declarou. Mercadante é um dos participantes do debate "O Futuro do Pré-Sal", realizado pelo Grupo Estado. Apesar de falar do otimismo de sua legenda para essas eleições, o senador ponderou que a participação do presidente Lula nas campanhas deve ser feita com cautela, já que a base aliada é composta por 11 partidos e há cidades em que há candidatos dessas legendas disputando cargos uns contra os outros. Veja também: Especial: Perfil dos candidatos Blog: propostas dos candidatos de São Paulo na sabatina do 'Grupo Estado' Marta tem 37%; Alckmin e Kassab estão empatados, diz pesquisa Ibope: Veja números das últimas pesquisas Mercadante disse que somente disputará as eleições para o governo de São Paulo em 2010 caso seja escolhido e aclamado por todo seu partido. Ele avalia que as prévias são um instrumento legítimo e democrático para a escolha do candidato de uma legenda, mas ponderou que, ao mesmo tempo, as prévias dividem o partido e podem prejudicar o andamento das eleições. "Não quero ir para prévias contra Marta (Marta Suplicy, candidata petista para a Prefeitura de São Paulo). Basta ver como essa divisão prejudicou a campanha da oposição", disse ele, referindo-se à disputa das eleições municipais de São Paulo, em que um racha no PSDB resultou na escolha de dois candidatos, Gilberto Kassab (DEM) e Geraldo Alckmin (PSDB), após anos de alianças entre os dois partidos. "Para cargos majoritários, você não escolhe, é escolhido ou não", completou. Mercadante, que disputou as eleições de 2006 para o governo de São Paulo, disse ainda que há muito tempo até 2010 para que o partido defina seu candidato no Estado. Na avaliação dele, o PT deve sair muito fortalecido nas eleições municipais deste ano, conseqüência direta do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.