PT e PMDB têm o maior número de parcerias nas eleições municipais

No contexto nacional, petistas e peemedebistas vêm estreitando seus laços justamente por desdobramentos das eleições municipais deste ano. A aliança se fortaleceu, segundo fontes do Palácio do Planalto, após o presidente nacional do PSB e governador de Pernambuco, Eduardo Campos, fazer críticas públicas ao modo como o PT trata aliados.

Nestas eleições, PSB e PT acabaram desfazendo acordos locais que vinham da sucessão municipal passada. É o caso de Belo Horizonte, onde Marcio Lacerda (PSB) terá de enfrentar Patrus Ananias (PT). O fim do acordo local também ocorreu no Recife e em Fortaleza. Isso quer dizer que o racha se espalhou por outras cidades do País. Os dois partidos estarão juntos em cerca de 700 cidades neste ano.

O PSB é o partido que mais apoia os candidatos do PT. No total, a legenda de Eduardo Campos está presente em 413 coligações com petistas na cabeça de chapa, à frente do PMDB, que faz parte de 387. Já o PT compõe 315 coligações encabeçadas pelo PSB.

Tucanos também. A segunda maior aliança nestas eleições municipais - sempre levando em conta que um dos partidos está na cabeça de chapa na campanha - ocorre entre PMDB e PSDB, maior partido de oposição ao governo da presidente Dilma Rousseff e de seu vice Michel Temer. São cerca de 900 acordos locais entre tucanos e peemedebistas neste ano.

Isso se deve bastante ao fato de os peemedebistas entrarem nas eleições de 2012 com o maior número de candidatos a prefeito. Até agora, são 2.111 nomes. O número é 30% maior que o do segundo lugar, ocupado pelo PT.

O PMDB é o partido com a maior base municipal do Brasil e tenta sustentar sua posição. Se mantiver o resultado obtido em 2008, quando elegeu 44% dos candidatos, manterá o posto de legenda com o maior número de prefeituras. O peso da presença nos municípios também deve contribuir para que o PMDB mantenha sua força política no Congresso e nas eleições de 2014.

Se por um lado o PMDB é o partido que mais costurou alianças, por outro ele é o que menos faz parte de coligações de outros candidatos a prefeito. Como resultado, fica com um saldo positivo de 1.500.

Enquanto o PT apoia 35% dos candidatos peemedebistas, o contrário só é verdadeiro para 23% das chapas encabeçadas pelos candidatos petistas.

Em números absolutos, o contraste é ainda maior. Os petistas estão presentes nas coligações de 736 candidatos do PMDB, que faz parte de 382 coligações que apoiam petistas.

Sozinho. Mas não é só de coligações que se faz uma eleição. Em 2012, cerca de 600 candidatos vão concorrer ao cargo de prefeito sem nenhuma. O PT é o partido que mais apresenta candidatos com a chamada chapa pura: 273, equivalentes a 17% dos nomes em disputa. O PSOL vem logo em seguida, com 261 candidatos sem alianças com outros partidos, 83% do total.