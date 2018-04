PT e PMDB intensificam corpo-a-corpo em Salvador Tanto o PT quanto o PMDB prometem intensificar o corpo-a-corpo no final da semana que marca o término da campanha eleitoral de Salvador. As duas siglas estimam que um efetivo extra de três mil pessoas vai trabalhar na divulgação de cada candidato. O PT, de Walter Pinheiro, além de contar com os apoiadores de municípios da região metropolitana - onde venceu a disputa por quatro das 11 prefeituras - conseguiu o apoio das principais centrais sindicais, que prometem levar os integrantes às ruas a partir de amanhã. O PMDB, do atual prefeito João Henrique Carneiro, recebe o apoio dos cabos eleitorais do DEM e do PR, além de convocar correligionários de outros municípios vizinhos de Salvador, em especial dos três que elegeram candidatos tanto do partido quanto do DEM. A partir de amanhã as cenas devem ficar mais freqüentes. Os dois partidos prometem inundar a cidade de cabos eleitorais. Para isso, vão lançar mão de militantes de outros partidos e até de outras cidades. A expectativa é que o número de apoiadores dos candidatos nas ruas dobre até domingo. O PT já anunciou que vai trazer cerca de dois mil militantes das quatro cidades da região metropolitana em que foi vencedor - Camaçari, Lauro de Freitas, São Francisco do Conde e Vera Cruz, em especial das duas primeiras. Além disso, conta com o apoio das principais centrais sindicais do Estado na mobilização. "Estamos na rua para mostrar a importância de se eleger um trabalhador", disse o presidente da Central Única dos Trabalhadores (CUT) na Bahia, Martiniano José Santos Costa. Os militantes vão atuar, principalmente, no maior reduto eleitoral de Carneiro no primeiro turno, o Subúrbio Ferroviário - onde teve 48% dos votos -, e nos pontos onde Antonio Carlos Magalhães Neto (DEM), terceiro colocado no primeiro turno, teve mais votação, os bairros nobres dos arredores da Graça e da Barra. No PMDB, a tática é semelhante. Militantes de Candeias e Madre de Deus, cidades da região metropolitana nas quais o partido conquistou a prefeitura, já foram convocados para assumir seus postos no subúrbio a partir de quinta-feira e, assim, tentar consolidar a força de Carneiro na periferia. Além disso, com o apoio recebido do DEM, a campanha peemedebista foi presenteada com a tropa responsável pelos mais de 26% dos votos de Neto no primeiro turno, como as 1.500 lideranças comunitárias que trabalharam pela candidatura democrata - indo de porta em porta nos bairros. "Nosso apoio é integral, vai dos candidatos a vereador a toda a equipe que trabalhou conosco", disse ACM Neto. "Estamos nas ruas, pedindo votos. Agora, somos 15."