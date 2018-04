PT e PMDB 'importam' cabos eleitorais na reta final em Salvador

Tanto PT quanto PMDB prometem intensificar o corpo a corpo no final da semana que marca o término da campanha eleitoral de Salvador. As duas siglas estimam que um efetivo extra de 3 mil pessoas vai trabalhar na divulgação de cada candidato. O PT, de Walter Pinheiro, além de contar com os apoiadores de municípios da Região Metropolitana - onde venceu a disputa por quatro das 11 prefeituras - conseguiu o apoio das principais centrais sindicais, que prometem levar os integrantes às ruas a partir desta quarta-feira. Veja Também: Geografia do voto: Desempenho dos partidos nas cidades brasileiras Confira o resultado eleitoral nas capitais do País As principais promessas dos candidatos O PMDB, do atual prefeito João Henrique, recebe o apoio dos cabos eleitorais do Democratas e do PR, além de convocar correligionários de outros municípios vizinhos de Salvador, em especial dos três que elegeram candidatos tanto do partido quanto do DEM.