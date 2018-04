PT é o partido que mais elege prefeitos no Acre

No Estado do Acre o PT acompanhou a maré de popularidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e elegeu prefeitos em 10 municípios, incluindo a capital, Rio Branco. O PP, que elegeu o segundo maior número de prefeitos, conseguiu somente três. Veja também: A disputa pelas capitais Confira as imagens da votação pelo Brasil Cobertura completa das eleições 2008 Eu prometo: Veja as promessas de campanha dos candidatos Além desses, o PR, o PSDB, PMDB e PSB elegeram um prefeito cada um. Rio Branco Na capital, o candidato à reeleição pelo PT, Raimundo Angelim (PT) foi confirmada pelo TRE-Acre. Ele aparece com mais de 50,82% dos votos. A militância do PT faz festa no centro da cidade desde às 18h. Em segundo lugar ficou Petecão (PMN), com 25,60% dos votos, seguido por Tião Bocalom (PSDB), com 22,34% e Antonio Rocha (PSOL), com 1,24%.