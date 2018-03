PT conta com Lula para conseguir apoio do PC do B Após entrar nas negociações do PT com o PSB na eleição pela Prefeitura, o ex-presidente Lula já tem um próximo alvo entre os aliados: o PC do B. A cúpula petista espera que o ex-presidente chame os comunistas para uma conversa depois da Páscoa. O PC do B reclama do PT nas negociações para formar alianças em outras capitais do País. Ameaça lançar candidato próprio, o vereador Netinho de Paula, ou apoiar o candidato do PMDB, Gabriel Chalita. Os comunistas também abriram negociações com o PSB, que decidiu não apoiar o PSDB, de José Serra. O partido de Eduardo Campos ainda não definiu se vai se coligar com Fernando Haddad, conforme pediu Lula. Na semana passada, o presidente do PC do B, Renato Rabelo, encontrou-se com Campos para discutir uma candidatura "independente" em São Paulo. / JULIA DUAILIBI