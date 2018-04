PSOL não apoiará nenhum candidato no 2º turno em SP A coligação formada pelos partidos PSOL e PSTU não apoiará nem a candidatura de Marta Suplicy (PT) e nem do atual prefeito, Gilberto Kassab (DEM), que seguem no segundo turno da disputa pela Prefeitura de São Paulo. "Decidimos não apoiar nenhum dos dois candidatos, pois nenhuma das candidaturas representa uma mudança para São Paulo", afirmou hoje em nota o diretório municipal do PSOL. Nessas eleições, a coligação Alternativa de Esquerda para São Paulo foi representada pelo candidato Ivan Valente, que recebeu 0,67% dos votos no primeiro turno na corrida à Prefeitura da capital paulista. A votação do segundo turno será no dia 26 de outubro.