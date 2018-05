PSOL formaliza pré-candidatura de Erundina à prefeitura de São Paulo

O Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) formalizou neste domingo a pré-candidatura da deputada federal Luiza Erundina para a prefeitura de São Paulo - a chapa conta ainda com o deputado federal Ivan Valente como vice-prefeito.

Segundo a direção municipal do partido, na segunda-feira será realizada uma coletiva de imprensa para divulgar os primeiros compromissos da chapa e convidar a população e os movimentos sociais a discutirem uma proposta de programa de governo. A direção do PSOL em São Paulo também afirma que a sigla está aberta a dialogar com partidos que se identificarem com seu programa.

Erundina foi prefeita de São Paulo entre 1989 e 1993, pelo Partido dos Trabalhadores (PT), tendo disputado o cargo pela última vez em 2004, desta vez pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB). A deputada deixou o PSB em março deste ano, filiando-se ao PSOL.